جمارك سبتة تحجز 18 كيلوغرام من مخدر الحشيش في طريقها إلى أوروبا

تمكنت عناصر الأمن والجمارك، أمس الثلاثاء، بمعبر “طارخال” باب سبتة، من حجز 18 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بعناية، في هيكل إحدى السيارات الخفيفة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الكمية، كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني، لكن عناصر فرقة المراقبة المشتركة، بين الأمن والجمارك، استطاعت إحباط العملية، بعدما راودتها شكوك عن وجود ممنوعات داخل السيارة، إذ تم تفتيشها، وإيجاد كميات مهمة من مخدر الشيرا.

فيما تم إحالة سائق السيارة، مغربي الجنسية، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة.

تجدر الإشارة، إلى أن معبر الثغر المحتل “طارخال”، يعرف عددا من محاولات تهريب المخدرات والممنوعات الأخرى، ويتم توقيف مجموعة من الأشخاص من وقت لآخر.