المدير الجهوي للتربية والتكوين بالشمال: ليس هناك تمييز بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي والمتعاقدين

نفى محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن يكون هناك تمييز في الحقوق بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين.

وقال عواج في تصريح لوكالة المغرب العريي للأنباء، اليوم الأربعاء، إن آليات تدبير الموارد البشرية لكلا الفئتين متشابهة، ويكمن الفرق في أن الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي، تابعين لوزارة التربية الوطنية، والأساتذة المتعاقدين تابعين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وشدد عواج على ضرورة المساهمة في دعم اللاتركيز الإداري، وتعزيز سياسة القرب، والتدبير المباشر، ضمن مجال جغرافي محدد.

وذكر المسؤول الأول عن الأكاديمية الجهوية، أن التوظيف بنظام التعاقد انطلق منذ عام 2016، وهو ينسجم ويتوخى تنزيل الجهوية في قطاع التربية الوطنية، من خلال تفويض اختصاصات مهمة للأكاديميات، مشيرا إلى أن الأكاديمية اليوم وصلت إلى مرحلة التوظيف.

وخلص السيد عواج إلى التأكيد على أن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، الذي شرع بالعمل به في عام 2018، يعتبر “محطة مهمة لتحصين حقوق وواجبات هذه الفئة من رجال ونساء التعليم”.

وتتوفر الأكاديمية الجهوية على 7717 أستاذا وأستاذة مدمجين ضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديمية (متعاقدين)، وذلك من إجمالي أزيد من 27 ألف أستاذ وأستاذة، أي ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الأطر التربوية بالأكاديمية.