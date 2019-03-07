حيفا: العثور على جثة رجل في متجر وبجواره امرأة مصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر مساء الأربعاء، على جثة رجل (76 عاما) في متجر في مدينة حيفا، وعلى جسده علامات وأثار تدل على تعرضه للعنف، وبجواره مصابة بجروح خطيرة، في ظروف لم تتضح بعد.

وجاء في التفاصيل أنه تم الإبلاغ عن جثة شخص ملقاة على الأرض داخل متجر في البلدة التحتى بمدينة حيفا، بالإضافة إلى إصابة امرأة بجروح في منطقة الرأس وكدمات في الأطراف.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وأقرت مقتل الرجل متأثرًا بجروحه الخطيرة، ورصدت على جسده علامات عنف، فيما تم نقل المصابة إلى مستشفى "رامبام" في حيفا لتلقي العلاج اللازم.

ولم يعرف حتى الآن هوية القتيل والمصابة، فيما وصلت الشرطة إلى المكان وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.