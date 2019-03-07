باسم يوسف يعود بعد 5 سنوات للحديث عن النظام... النباتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج الإعلامي المصري باسم يوسف على متابعيه يوم أمس الثلاثاء، بمقطع فيديو ترويجي لحلقة من برنامج "بي بي سي إكسترا"، تحت عنوان "ما هو النظام الذي شتم باسم يوسف بسببه أكثر من حديثه في الدين والسياسة؟"، يظهر فيه يوسف وهو يتحدّث عن "نظام شتم بسببه" وسط صافرات حلّت مكان العديد من كلماته، وهو أسلوب اعتاده المشاهدون في برنامجه "البرنامج" سابقًا.

وأدّى شطب هذه الكلمات من خلال الصافرات إلى اعتبار الفيديو إعلانًا تشويقيًّا لبرنامج جديد يعيد فيه الإعلامي ألق "البرنامج" الذي خبا مع تسلّم عبد الفتاح السيسي للسلطة بعد الانقلاب في 30 حزيران/ يونيو 2013 وتغريم يوسف بغرامة بلغت 100 مليون جنيه (ما يعادل 15 مليون دولار في حينه).

إلّا أنّ يوسف عاد ونشر منشورًا على صفحته في "فيسبوك" يوضح فيه أنّ الحديث عن "نظام صحي" وأنه لا يتحدّث عن "سياسة ولا أي شيء من هذا القبيل" وأنّ "دي شيء أنا بعمله من أكثر من خمس سنين ... من 2013 ومن قبل ما البرنامج يوقف" مؤكّدًا على أنه "غير مسؤول عن أية وسيلة تسويق مضللة".

فكتب أحد النشاطين على "تويتر أنّ "بعد ما كان بيتريق (يسخر من) على رئيس الجمهورية من مسرحه في وسط القاهرة وسط حراسة "أمنية" وظل على هذا الوضع قرابة العام ها هو الآن في إطلالته الجديدة من أمريكا يقدم برنامج "طبخ" لأن الأوضاع في مصر تمام التمام والناس زهقت من كتر الديموقراطية والحريات .. صحيح عالم تخاف متختشيش".

وأعاد محمد حمدي شاكر نشر تغريدة يوسف على حسابه في "تويتر" متسائلًا: "ليه الخوف ده يا دكتور ما فهمتش".