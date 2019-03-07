شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: مفاوضات «بريكست» لا تزال معقدة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الحكومة البريطانية، أمس، عن أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل مسودة اتفاق الخروج من التكتل "بريكست" لا تزال معقدة ولم تحرز التقدم المطلوب.

وأكّد المتحدث باسم رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي أن المدعي العام جيفري كوكس عقد في بروكسل اجتماعًا تخللته نقاشات حادة مع الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بضرورة اعتماد تغييرات قانونية على آلية التجارة والجمارك على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وأوضح المتحدث أن كوكس أبلغ المسؤولين الأوروبيين بأن الضمانات الشفهية لن تكفي لإقناع النواب البريطانيين باعتماد الاتفاق النهائي، في ظل غياب ضمانات قانونية ملزمة، مضيفًا أن المفاوضات لا تزال تجري على أمل إيجاد أرضية مشتركة خلال الفترة المقبلة.