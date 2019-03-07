شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين إرهاب المستوطنين والان نبدء بالتفاصيل
واكدت الوزارة في بيان لها، أمس، أن ما يقوم به الاحتلال من استباحة واقتحامات يومية وتنكيل بالفلسطينيين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، الهدف منه تعميق عمليات التهويد للأماكن الدينية وتوسيعها لضم أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم بما يخدم رواية الاحتلال، إضافة إلى محاولات اليمين الحاكم لجر ساحة الصراع نحو مربعات عنف وتوتر يستفيد منها أركان الحكم اليميني في سباقهم الانتخابي.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تبعات ونتائج الاقتحامات المتكررة، وتطالب المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف هذه الاعتداءات ولجم الاحتلال ومستوطنيه.
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