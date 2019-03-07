شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مشبوه يثير الذعر باسكتلندا والشرطة تحقق والان نبدء بالتفاصيل

تحقق شرطة إسكتلندا في طرد مشبوه عثر عليه، أمس الأربعاء، في جامعة غلاسكو متساءلة عن صلته المحتملة بعبوات ناسفة صغيرة اكتشفت الثلاثاء في لندن.

وتولى خبراء متفجرات تفجير الطرد، بحسب الشرطة. وتم إخلاء عدة مبان مجاورة احتياطا.

وقالت الشرطة في تغريدة إن "الطرد لم يفتح ولم يصب أحدًا".

وأضافت الشرطة الاستكتلندية أنها على اتصال بالشرطة البريطانية في إطار التحقيق في طرود عثر عليها الثلاثاء في لندن مشيرة إلى أنه "من المبكر التكهن بوجود رابط" بين الأمرين.