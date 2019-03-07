الان تتابع “اليوم حداد”.. مظاهرات في إيران احتجاجا على تأخر الرواتب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تظاهر المئات في مدينة أصفهان بإيران، اليوم، مطالبين بدفع راتب الشهر الماضي ومكافأة العام المقبل.
وتجمع عشرات المتقاعدين من شركة “فولاد مباركة” لصناعة الصلب بأصفهان إحدى أكبر المدن الإيرانية متجهين نحو مقر البلدية مرددين شعار “اليوم يوم حداد.. رواتبنا باتت تحت عباءات رجال الدين”.
وبعد ساعات من الاحتجاج نقلت وكالة أنباء فارس عن محمد جواد عسكري مدير صندوق التقاعد في الشركة قوله إنه وبعد متابعة حثيثة للأمر مع المسؤولين في وزارة الصناعة تم اليوم دفع رواتب المتقاعدين فقط من دون دفع مكافأة العام الجديد، مرجعا سبب تأخر دفع المستحقات إلى نقص في موارد الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر “اليوم حداد”.. مظاهرات في إيران احتجاجا على تأخر الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.