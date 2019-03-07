الان تتابع وول ستريت جورنال: قراصنة إيرانيون استهدفوا آلاف الأشخاص بهجمات الكترونية خلال العامين الماضيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، أن قراصنة إيرانيون استهدفوا آلاف الأشخاص بهجمات الكترونية خلال العامين الماضيين. وأضاف التقرير أن القراصنة الإيرانيون تسببوا بخسائر بمئات ملايين الدولارات وطالوا شركات نفط وغاز في 12 بلدا.

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