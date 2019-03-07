إنطلاق أعمال مؤتمر رفع كفاءة استخدام النفط والغاز بالقاهرة بمشاركة يمنية

انطلقت الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الثاني (كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك). وتنظم المؤتمر على مدى يومين المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. ورأس الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف، ويشارك فيه مؤتمر حضرموت الجامع ممثلًا برئيس الدائرة الاقتصادية وزير النفط والمعادن الأسبق عضو مجلس الشورى الدكتور "رشيد بارباع"، وفقًا للإعلامي اليمني صلاح بوعابس. وتناولت الجلسة الأولى: العمل العربي المشترك في مجال النفط والغاز والصناعات ذات الصلة والتحديات الاقتصادية الدولية - رؤية مستقبلية، وادارها الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة الأسبق رئيس مركز بازل الإقليمي كما قدم ورقة عمل بعنوان (التنمية المستدامة ومشروعات الطاقة). ويعد المؤتمر فرصة قوية لتبادل الخبرات العربية في مجال صناعة النفط والغاز والصناعات ذات الصلة وخاصة البتروكيماويات والأسمدة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة آليات إنجاز المزيد من مشروعات العمل العربي المشترك الثنائية والإقليمية، من خلال استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التجارب ودراسة الجوانب الإيجابية وسبل تعزيزها وكذلك مشكلاتها وسبل تجنبها والحد منها.

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