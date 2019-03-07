شكرا لقرائتكم خبر عن سفير واشنطن المرشح للسعودية: التعاون مع الرياض ضروري لنشر الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

اتهم المرشح لمنصب سفير الولايات المتّحدة في السعودية الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، أمس (الأربعاء)، إيران بزعزعة استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن تزويد إيران لحزب الله بالسلاح يهدد ديموقراطية لبنان.

وأعرب جون أبي زيد في جلسة تنصيبه عن «شرف كبير للعمل على تعزيز علاقتنا مع السعودية»، مشيراً إلى أن المملكة تلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب العالمي. وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل حربها على الإرهاب في العالم.

وقال المرشح لمنصب سفير واشنطن في الرياض إن السعودية تساهم بفاعلية في جهود قطع شبكات تمويل داعش، وإن التعاون العسكري مع السعودية ضروري لنشر الأمن وحماية حياة الأمريكيين، وأي تقليص للعلاقات بين أمريكا والسعودية سيقوض الأمن الإقليمي.