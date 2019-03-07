شكرا لقرائتكم برهم صالح: سنحاكم مقاتلي "داعش" الفرنسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال مقابلة خاصة مع قناة "الحدث"، أن القضاء العراقي هو من سيتولى مقاضاة المقاتلين الفرنسيين، لأنهم متهمون بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن ذلك تم التباحث فيه مع الرئيس الفرنسي، ومضيفاً أن العراق قبض على 13 عنصراً من الجنسية الفرنسية.

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كما عبر الرئيس العراقي عن أمله في تلقي العراق الدعم الدولي والإقليمي في حل مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى أن العراق تصدر محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.

وقال إن الانتصار على "داعش" لم يكن سهلاً وتطلب تكاتف الجميع، مشدداً على أن الانتصار على "داعش" هو انتصار عراقي بامتياز.

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وأوضح الرئيس العراقي أن هناك تعاون بين الحكومة العراقية وسوريا في الجوانب العسكرية والأمنية باعتبار أن الخطر مشترك.

وأشار صالح إلى أن هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن التلكؤ في حسم التشكيلة الحكومية مرتبط بالخلافات السياسية، مضيفاً: "الانتهاء من تشكيل الحكومة قريباً مع انطلاق الدورة التشريعية".