شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وكيل البرلمان يلتقي نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقي السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب صباح غد الخميس، مع نائب رئيس مجلس الشعب الإندونيسى، وذلك بمقر مجلس النواب.
يأتي اللقاء المزمع عقده بين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الشعب الأندونيسي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، في شتى المجالات لاسيما الجانب البرلماني بالإضافة إلى تناول القضايا محل الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر، أن سفير إندونيسيا بالقاهرة، حلمي فوزي، أكد في تصريحات سابقة، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط، وأنه يجب على المعنيين بصنع القرارات السياسية في المنطقة، بل وفي إفريقيا وأوروبا أخذ هذا بعين الاعتبار.
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