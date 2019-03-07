شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية: أعددنا تقرير عن إنجازات مصر فى حقوق الإنسان لعرضه على الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت داليا زيادة الناشطة الحقوقية ومديرة المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المركز أوشك على الانتهاء من تقريره الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة مصر، لتقديمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، موضحة أنه من المفترض تقديمه قبل 28 مارس الجارى.

وأوضحت داليا زيادة، لـ" الخليج 365 "، أنه من المفترض أن تقدم المنظمات الحقوقية غير الحكومية تقرير تقييمى حول الملاحظات والتوصيات التى قدمتها الدول حول الأوضاع فى مصر خلال الدورة الماضية، وذلك فى إطار الدورة الحالية الحقوقية.

وأشارت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن التقرير يتضمن الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الحقوق الاجتماعية مثل إنجازات قطاع الإسكان فى مصر والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور فى حقوق المرأة وأداء المؤسسات الأمنية النظامية.