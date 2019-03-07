وزير الأوقاف: الموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات يُعامل كالمتعاطى

اليوم السابع - كتب أحمد عبد الرحمن



أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستفصل أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، التزاماً بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتى"، على قناة صدى البلد، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن يقتضيان تفعيل قانون الخدمة المدنية، كون المدمن قد يتسبب فى ضياع الأنفس والأموال، أو تقاضى الرشوة والاختلاس من أجل الحصول على المخدرات.

وتابع جمعة: "سننفذ حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفى الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة"،...