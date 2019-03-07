أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع، متوقعة أن يكون طقس يوم غدغائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة من حين لآخر واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة، كما يتكوّن الضباب على مستويات منخفضة مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا.
أما طقس يوم الجمعة، فتوقعت أن يكون مشمسا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل. أما يوم السبت، فمشمس وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس يوم غد غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.