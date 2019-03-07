طقس يوم غد غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع، متوقعة أن يكون طقس يوم غدغائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة من حين لآخر واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة، كما يتكوّن الضباب على مستويات منخفضة مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا.

أما طقس يوم الجمعة، فتوقعت أن يكون مشمسا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل. أما يوم السبت، فمشمس وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.