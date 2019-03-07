وهاب: بسبب أقدميته وكفاءته يستحق العميد أمين العرم رئاسة أركان الجيش

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بسبب أقدميته وكفاءته يستحق العميد أمين العرم رئاسة أركان الجيش وهو وعد قطعه فخامة الرئيس خلال تشكيل الحكومة وما نتمناه أن تكون التراتبية والكفاءة هي المعيار في كل التعيينات وهذا ما يجب أن يلتزم به الجميع".

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