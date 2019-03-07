جريصاتي أعلن عن فتح ابواب المحميات الطبيعية مجاناً يوم الاحد 10 آذار

أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي عن فتح ابواب المحميات الطبيعية مجاناً الاحد 10 آذار وسيكون الدخول مجاناً الى كل المحميات ومحميات لبنان الاربع عشرة هي محمية حرج إهدن الطبيعية، محمية جزر النخيل الطبيعية، محمية غابة أرز تنورين الطبيعية، محمية مشاع شننعير الطبيعية، محمية بنتاعل الطبيعية، محمية اليمونة الطبيعية، محمية أرز الشوف الطبيعية، محمية شاطىء صور الطبيعية، محمية وادي الحجير الطبيعية، محمية كرم شباط الطبيعية، محميات رامية وكفرا وبيت ليف ودبل، محمية الشوف المحيط الحيوي والتي تضم محمية أرز الشوف الطبيعية ومستنقع عميق و22 قرية محيطة، محمية جبل موسى وجبل الريحان".

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