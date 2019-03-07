إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين يرافقه سفير ألمانيا جورج بيرغلين، في حضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، حيث جرى البحث في الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط عرض مع الوزير الالماني الاوضاع في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.