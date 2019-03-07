أفادت المتحدثة باسم المجلس الأوروبي، ماريا توماسيك بأن "أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 رفضوا القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتضم السعودية".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوروبي: الاتحاد الأوروبي يرفض لائحة سوداء لغسل الأموال تضم السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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