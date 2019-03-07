صحيفة اميركية: قراصنة إيرانيون استهدفوا آلاف الأشخاص بهجمات الكترونية العامين الماضيين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية بأن "قراصنة إيرانيون استهدفوا آلاف الأشخاص بهجمات الكترونية خلال العامين الماضيين"، موضحةً أن "القراصنة الإيرانيون تسببوا بخسائر بمئات ملايين الدولارات وطالوا شركات نفط وغاز في 12 بلدا".

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