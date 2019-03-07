بالأسماء.. إصابة سيدتين وإنقاذ رجل ونجليه في سقوط أسانسير من الطابق السابع بفيصل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيبت سيدتان في حادث سقوط أسانسير من الطابق السابع بمنطقة فيصل، فيما نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من رجل ونجليه عقب سقوط أسانسير.

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة، مفادها سقوط أسانسير وجود مصابين بمنطقة المطبعة بفيصل.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أسانسير من الطابق السابع في عقار مكون من 18 طابق بسبب قطع سلك الواير الخاص به.

وأسفر الحادث عن إصابة "هناء عثمان"، 51 سنة، "سارة أسامة"، 25 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الهرم لتلقي العلاج، ونجت القوات من إنقاذ "عبد القادر الجهيني مفتاح"، ونجليه "محمد"، "حسن".

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.