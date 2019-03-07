ألمانيا: طرد سفيرنا من فنزويلا تصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ)

انتقدت برلين طرد الحكومة الفنزويلية السفير الألماني لديها محذرة من أن هذه الخطوة تستدعي تساؤلات ولا تؤدي إلى انفراج الوضع بل إلى مزيد من التصعيد.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثناء مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم /الأربعاء/ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أنه قرر استدعاء سفير برلين لدى كاراكاس دانييل مارتن كرينير إلى وطنه لإجراء مشاورات عقب إعلان الحكومة الفنزويلية عن قرارها طرد الدبلوماسي الألماني.

وأشار ماس إلى أن السفير أدى "عملا رائعا" في كاراكاس مضيفا أن إعلانه شخصية غير مرغوب فيها "قرار مبهم يؤدي إلى تصعيد الوضع بدلا من تخفيف التوتر".

وقال وزير الخارجية الألماني ان اوروبا تدعم خوان جوايدو رئيس البرلمان وزعيم المعارضة في فنزويلا.

وفي وقت لاحق من اليوم أمهلت الخارجية الفنزويلية السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد معللة ذلك بتدخله في شؤونها الداخلية.

وكان كرينير من بين الدبلوماسيين الأوروبيين الذين استقبلوا جوايدو الإثنين الماضي عند عودته إلى البلاد من جولة إقليمية، رغم حظر السفر المفروض عليه بقرار قضائي.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية عميقة على خلفية إعلان جوايدو نفسه في 23 يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو واعترفت دول عديدة بذلك وفي مقدمتها الولايات المتحدة.