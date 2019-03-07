محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، انهيار أرضى داخل ميدان القرية بطول 5 أمتار وغرض 4 أمتار وعمق 3 أمتار.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بوقوع انهيار أرضي في قرية كفر تصفا داخل ميدان القرية وحدوث حالة من الفزع بين المواطنين.

انتقل على الفور المهندس محمد حسيني رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إلى موقع الانهيار، وجري الاستعانة بشركة المياه والكهرباء بإشراف المهندس نبيل عبد العظيم سكرتير عام المجلس.

وقال "الحسيني" في تصريحات صحفية أنه جرى ردم مساحة الأرض التي وقع بها الانهيار، بكميات كبيرة من الرمال والطبقات الخرسانية منعًا لحدوث هبوط مرة أخرى، حفاظًا على حياة المواطنين، منوها أن الحركة عادت إلى طبيعتها في موقع الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار أرضي على مساحة 20 مترًا في قرية كفر تصفا بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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