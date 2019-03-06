كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إطلاق صافرات الإنذار في "أشكول الإسرائيلية" شمال غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الأربعاء، "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك".

وأضاف أدرعي "وقبل ذلك صدر إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الأمني شمال القطاع- بعد الفحص تبين أن الإنذار نتيجة عبوة ناسفة تم رميها كجزء من أعمال شغب، ولم تجتاز السياج الأمني".

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".