كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة استطلاع أمريكية تحلق قرب الحدود الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات المواقع الخاصة بمتابعة حركة الطيران أن طائرة "غلوبال هوك" الاستراتيجية المسيرة الأمريكية البعيدة المدى حلقت فترة طويلة قرب الحدود الروسية الجنوبية.

وحسب البيانات المتاحة، فإن الطائرة الأمريكية من نوع RQ-4B "غلوبال هوك"، وأقلعت من قاعدة سيغونيلا في جزيرة صقلية الإيطالية، ونفذت تحليقها قرب السواحل الجنوبية الغربية والجنوبية لشبه جزيرة القرم وجنوبي مضيق كيرتش وبالقرب من سواحل إقليم كراسنودار.

وبشكل عام حلقت الطائرة 4 مرات على امتداد الحدود البحرية الروسية فوق البحر الأسود مساء الأربعاء، واستمر تحليقها نحو 5 ساعات.

وكانت الطائرة الاستطلاعية تقترب من السواحل الروسية لمسافة نحو 33 كلم بالقرب من مدينة سيفاستوبول، ولمسافة 40 كلم بالقرب من يالطا ومضيق كيرتش ونوفوروسيسك وتوابسيه.

وحلقت الطائرة على ارتفاع نحو 16 ألف متر. وانضمت إليها طائرة أمريكية مضادة للغواصات من نوع P-8A "بوسيدون"، أقلعت من قاعدة سيغونيلا، وحلقت بالقرب من سواحل القرم نحو ساعتين على ارتفاع لا يزيد عن 4 آلاف متر.