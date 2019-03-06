كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارات إسرائيلية جديدة تستهدف غلاف غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن عددا من المواطنين الفلسطينيين، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، إصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرق القطاع، وذلك بالتزامن مع توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين مساء اليوم، إلى مخيم العودة شرق مدينة غزة، وشاركوا في فعاليات "الإرباك الليلي" المختلفة.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن صاروخين من قطاع غزة سقطا في منطقة مفتوحة من مستوطنات غلاف غزة، دون وقوع إصابات، ولم تنجح منظومة "القبة الحديدية" في اعتراضهما.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، في هذه الساعة، قطاع غزة بصواريخ من دبابات الجيش، بدعوى الرد على صواريخ وقذائف فلسطينية أطلقت من قطاع غزة.