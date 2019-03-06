كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صواريخ "داعشية" استهدفت أطفال شمال حماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت طفلة وأصيبت أخرى بموجة ثالثة من القذائف الصاروخية التي أطلقها مسلحو تنظيم "أنصار التوحيد" على بلدة جورين في ريف حماة الشمال الغربي وسط سوريا.

أفادت وكالة أنباء، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاع شمال غرب حماة من المنطقة منزوعة السلاح، نفذوا اليوم ثلاث موجات من القصف الصاروخي على بلدة جورين الواقعة جنوب خطوط التماس في بمنطقة سهل الغاب.

وبينت أن المجموعات المنتشرة في تلك المنطقة والتي تنتمي إلى تنظيم "أنصار التوحيد"، نفذت سلسلة من الرمايات الصاروخية على البلدة بحدود 16 صاروخا، ما أدى لمقتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة اخرى أثناء عودتهما من المدرسة.

وتزامن سقوط الصواريخ على جورين مع خروج الأطفال من المدارس، ما أدى لحدوث حالة من الهلع بين الأطفال وذويهم.

وأضافت وكالة الأنباء أن المجموعات الإرهابية المسلحة المجموعات المسلحة عمدت على استهدف البلدة على ثلاث دفعات براجمات الصواريخ، ما أدى أيضا لحدوث أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين.