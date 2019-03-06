كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تتعاون مع روسيا في مكافحة التهديدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشاد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بالتعاون بين بلاده وروسيا في مكافحة التهديدات المشتركة.

وأوضح عبدالله بن زايد أن هذا التعاون يمتد لمكافحة مختلف أنواع التهديدات والجرائم أيضاً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بلافروف.

وأضاف: "تقوم دولة الإمارات بالتعاون مع روسيا الاتحادية بمكافحة التهديدات الحديثة وأيضاً التقليدية إن كانت متعلقة بمكافحة المخدرات الجريمة المنظمة غسيل الأموال ولكن أيضاً في مجال مكافحة التطرف".

وكان لافروف قد وصل أبوظبي، الأربعاء، ضمن جولة في منطقة الخليج.