لطيفة رأفت : الشعب الجزائري أعطى درسا للعالم-فيديو

عبرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، عن تقديرها واحترامها لشعب الجزائر، واعتبرته “علم العالم بأكمل المطالبة بالحقوق الشرعية بطريقة راقية وسلمية”.
لطيفة رأفت، شاركت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو تغني فيه عن علاقة الأخوة بين المغرب والجزائر، وكتبت في تعليقها : “كنت دائما أفتخر بمحبة الشعب الجزائري لي، والآن زاد افتخاري بإخواننا في الجزائر لما قاموا به من أجل تحقيق مطالبهم، كل التقدير والحب والإحترام لهذا الشعب العظيم الذي برهن للعالم بأكمله وعلمه معنى المطالبة بالحقوق الشرعية بطريقة راقية وسلمية”.
وتمنت رأفت أن يمر الوضع في الجزائر بسلام، وأن يتمكن الشعب من تحقيق مطالبه،مضيفة :” تحية للشعب الجزائري الذي أحبني منذ بدايتي وأؤكد محبة الشعب المغربي لكم..مودتي”.
وتملك رأفت جمهورا في الجزائر كباقي دول شمال افريقيا، وسبق أن قدمت منذ مدة طويلة أغنية عن علاقة الأخوة بين المغرب وجارته الشرقية.
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