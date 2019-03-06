هل نجا بنكيران من السجن؟

كشفت التطورات الخطيرة التي عرفتها الجلسة الأخيرة من جلسات محاكمة أربعة صحافيين ومستشار برلماني، إثر شكاية رئيس مجلس المستشارين، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، كان مهددا بالاعتقال والسجن في هذه القضية.

وبعدما كشفت مصادر متواترة أن هدف تحرك رئيس اللجنة الاستطلاعية حول التقاعد، عزيز بنعزوز، ورئيسه في الحزب والبرلمان، حكيم بنشماش، كان هو استهداف رئيس الحكومة السابق لاعتقادهما أنه وراء تسريب معطيات من جلسة الاستماع الخاصة به.

المطالب التي تقدمت بها النيابة العامة في الجلسة الأخيرة، والتي تتضمن السجن للمتهمين، تكشف أن الهدف الأصلي لهذا الملف، ربما، كان اعتقال بنكيران.