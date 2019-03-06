-قبل اللقاء في كأس “الكاف” .. الحسنية تحسم الجولة 20 لصالحها أمام نهضة بركان -صور

استطاع فريق حسنية أكادير، أن يحقق فوزا مهما، على حساب فريق للنهضة البركانية بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب “أدرار” في أكادير، برسم الجولة 20 من البطولة الإحترافية.

وبادر الحسنية إلى افتتاح حصة التسجيل، عن طريق اللاعب يوسف الفحلي بهدف جميل خدع به الحارس عبد العالي المحمدي في الدقيقة 25، قبل أن يعود نفس اللاعب لاصطياد ضربة جزاء في الدقيقة 29 نفذها العميد جلال الداودي بنجاح مسجلا بذلك الهدف الثاني للحسنية.

وسجل لفريق النهضة البركانية، هداف الفريق “جوكو لابا” في الدقيقة 33 عن طريق ضربة رأسية، ونفس اللاعب في الدقيقة 68 عن طريق ضربة جزاء تسبب فيها مهاجم الحسنية بدر كشاني بعد تدخل عنيف في حق اللاعب البركاني سمير ويدار، تلقى على إثرها البطاقة الحمراء من الحكم مصطفى كشاف.

وقبل انتهاء المقابلة بدقيقتين، استطاع نجم المقابلة يوسف الفحلي، ان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد تمريرة حاسمة من العميد جلال الداودي، مهديا لفريق الغزالة السوسية 3 نقاطا ثمينة.

وبهذا الفوز، يرفع حسنية أكادير رصيده إلى 30 نقطة في الرتبة الثانية إلى جانب اتحاد طنجة، في حين استقر رصيد فريق النهة البركانية في 27 نقطة في الرتبة السابعة.

وتأتي هذه المقابلة برسم الدورة 20 من البطولة الإحترافية، قبل المباراة التي ستجمع نفس الفريقين في إطار منافسات كأس “الكاف” ضمن مباراة الجولة السادسة يوم الأحد المقبل 17 مارس بداية من الساعة الثانية زوالا على أرضية الملعب الكبير “ادرار” في أكادير.