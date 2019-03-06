دوي صافرات الإنذار في محيط غزة وسماع دوي انفجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صافرات الإنذار قبل قليل في المجلس الإقليمي "إشكول" الواقع في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، والمعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخ من غزة، وأنه تم تشغيل منظومة "القبة الحديدية".