لاعب هـ. كوكب: نهدف للوصول إلى البلاي أوف العلوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء من مكانته في قمة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، وذلك بعد فوزه في مباراته الأخيرة على المتصدر هبوعيل أم الفحم بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

ويحتل هبوعيل كوكب المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري برصيد 33 نقطة.



وقال لاعب هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، أمير أبو النيل، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "خضنا مباراة صعبة جدا أمام فريق صعب وهو يتواجد في الصدارة باستحقاق، وبدورنا تمكنا من تسجيل هدفين سريعين في الشوط الأول وتمكنا من الحفاظ على التفوق حتى نهاية المباراة".

وأضاف أنني "سعيد بالمساهمة في الفوز خصوصًا بعد الفترة التي مررت بها والإصابة التي ألمت بي، وكلي أمل أن أستمر في مساعدة الفريق أيضًا بالمباريات القادمة".

وتابع أننا "نهدف للوصول إلى البلاي أوف العلوي، وبدورنا سنبذل كل ما بوسعنا من أجل الفوز في كل مباراة حتى نهاية الموسم".

وأردف أن "حضور جماهيرنا بهذا العدد كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لنا، ونحن نأمل أن يستمروا بدعمنا بأكبر عدد ممكن في المباريات المتبقية".

وختم أبو النيل بالقول إنه "في حال استمرارنا بنفس المستوى الذي قدمناه أمام هبوعيل أم الفحم، ما من شك أننا سنكون منافس قوي في البلاي أوف العلوي".