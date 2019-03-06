مدير هـ. أم الفحم: فريقنا سيصعد إلى الدرجة الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم الخسارة التي مني بها أمام هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، إلا أن هبوعيل أم الفحم لا زال في صدارة لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية وهو يطمح لتحقيق الصعود إلى الدرجة الممتازة.

ويتصدر الفريق الفحماوي لائحة الدوري برصيد 43 نقطة وهو يبتعد بالمرحلة الحالية بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه هبوعيل باقة الغربية صاحب المركز الثاني.



وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة إن "الفريق لا زال في المكان الأول وهو يبتعد بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه، والخسارة أمام هبوعيل كوكب لا تعني شيئا فالدوري لا زال طويلا وأنظارنا الآن تتجه نحو تحقيق الفوز في المباراة القادمة".

وحول تبريره لسبب الخسارة، ذكر أن "الفريق في الأسابيع الأخيرة لم يظهر بالمستوى المطلوب على أرضية الملعب، بحيث أن هناك هبوط في الأداء وعلى ما يبدو أن كثرة المباريات في الفترة الأخيرة كان لها الأثر في ذلك".

وشدد على أن "هذه الخسارة لن تؤثر على الفريق، مع التأكيد على أن هبوعيل أم الفحم سيصعد إلى الدرجة الأولى ولا أرى أن هناك فريقا آخر سيصعد بدلا منه، وأنا أتمنى أن تخوض الفرق الأخرى منافسة شريفة وأن تترك حسم الصعود للمستطيل الأخضر".

وختم أبو العم بالقول إن "جماهيرنا مع الأسف عادت خائبة الأمل، لكننا نعدهم من هنا أن هبوعيل أم الفحم سيصعد مع نهاية الموسم إلى الدرجة الممتازة، مع الإشارة إلى أن مثل هذا الجمهور يستحق أن يكون له فريقا في الدرجة الممتازة والعليا".