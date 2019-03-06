إصابات برصاص الاحتلال شرق غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم، الأربعاء، إصابة 5 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة"، شرقي القطاع؛ جاء ذلك في بيان للوزارة، دون الإشارة إلى طبيعة الإصابات.

وأفاد مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية قرب السياج الحدودي عند موقع "ملكة" شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين شرق المدينة.

وأدى قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة سلمية رافضة للحصار إلى إصابة 5 مواطنين بالرصاص الحي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وبحسب المصادر الطبية، وصفت حالة المصابين بالمتوسطة، ونقلا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج اللازم.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المشاركين في مسيرات العودة وفعاليات "الإرباك الليلي"، الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة.

ويشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر آذار/ مارس 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

وتقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.