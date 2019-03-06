شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني :نسعى لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة لإنهاء الصراع وتطبيق حل الدولتين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:45 مساءً, 6 مارس 2019 م المناطق - واس التقى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمدلله اليوم في مدينة رام الله، وفدًا برلمانيًا ألمانيًا.

وذكرت مصادر فلسطينية في رام الله أن الحمدلله، أطلع الوفد على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين والمقدسات خاصة في القدس.

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