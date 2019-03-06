شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يعزل محافظ البنك المركزي والان نبدء بالتفاصيل

عزل الرئيس السوداني عمر البشير، محافظ البنك المركزي محمد الزبير، أمس الأربعاء، بحسب رئاسة الجمهورية السودانية. وقالت الرئاسة، في بيان إن: "رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أصدر قرارا جمهوريا قضى بتكليف حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي". وكان الرئيس السوداني، عين "الزبير" في سبتمبر 2018، خلفا لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة بعد وفاة المحافظ الأسبق حازم عبد القادر.



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