الجيش السوري يدمر أوكاراً ونقاطاً للإرهابيين بريف حماة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: دمرت وحدات من الجيش السوري أوكارا ونقاطا محصنة لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” في محيط قريتي الجماسة والشريعة بريف حماة الشمالي الغربي وذلك ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب. وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية في حماة أن وحدات من الجيش متمركزة في محيط قرية الكريم نفذت صليات صاروخية على مناطق انتشار وتحصن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من قريتي الشريعة والجماسة ومحيطهما في سهل الغاب باتجاه القرى الآمنة.وبينت “سانا” أن الضربات الصاروخية أدت إلى تدمير نقاط محصنة وأوكار للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.وردت وحدات الجيش أمس الأول على محاولات المجموعات الإرهابية التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية ومناطق آمنة ودكت بالأسلحة المناسبة محاور تحركها في محيط بلدة التح وخان شيخون بريف ادلب الجنوبي في حين دمرت لهم أوكارا عند أطراف بلدة مورك والكركات وقلعة المضيق والشريعة والحويز وجسر بيت الراس وكعب الفرس واللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي.

الى ذلك، قال القائد العسكري في ما تعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية” أبو محمد إدلب إن حوالي ألفي شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم خرجوا أمس الأول من بلدة الباغوز، أخر معقل لداعش في مناطق شرق الفرات شمال شرق سوريا.وأضاف أبو محمد إدلب لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) “خرج الثلاثاء حوالي ألفي شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم، أغلبهم عراقيون وآسيويون وأوروبيون من بلدة الباغوز ووصلوا إلى نقاط قواتنا في بلدة الباغوز تحتاني”.وأكد القائد العسكري أن ” عملية خروج الدواعش من بلدة الباغوز فوقاني مستمرة ونأمل أن يخرج الجميع دون قتال تجنبا لإراقة الدماء وخاصة الأطفال والنساء “.