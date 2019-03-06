الجيش الجزائري: ملتزمون بتوفير الظروف الآمنة بشأن الانتخابات

الجزائر ـ وكالات: قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن الجيش والأجهزة الأمنية في الجزائر ملتزمة بتوفير الظروف الآمنة من أجل تمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات في 18 أبريل المقبل. وقال صالح في بيان إن “الجزائر على أعتاب استحقاق وطني مهم، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي”. وأكد نائب وزير الدفاع أن الجيش الجزائري “يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي القريب والبعيد، ويدرك خبايا وأبعاد ما يجري حولنا، وما يمثله ذلك من أخطار وتهديدات على بلادنا”.

الى ذلك، تواصلت أمس احتجاجات طلبة الجامعات في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل المقبل. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مئات الآلاف من الطلبة خرجوا في مختلف الولايات الجزائرية ورددوا شعارات تطالب بإلغاء الانتخابات المقبلة. وحسب الشهود، انضم آلاف المتظاهرين في ولايات الشرق والغرب والجنوب الجزائري لمسيرات الطلاب.

وطبقا للشهود، جرت المسيرات وسط تعزيزات أمنية مشددة حيث انتشرت الشرطة في مختلف الميادين الأساسية مثل “أول ماي”، و”البريد المركزي”، و”كوريس أودان”. في الوقت الذي دخل فيه أساتذة “جامعة باب الزوار بالعاصمة (أكبر جامعة جزائرية ) في إضراب عام مفتوح. ودعت صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي إلى الدخول في عصيان مدني في حين تتجه الأنظار ليوم غد الجمعة حيث يرى مراقبون أن الجزائر ستشهد واحدة من أكبر التجمعات الشعبية والمسيرات المطالبة بتغيير النظام والضغط لعدم قبول المجلس الدستوري الجزائري لملف ترشح بوتفليقة.