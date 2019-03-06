بمشاركة السلطنة .. وزاري عربي يبحث قضايا العمل المشترك وأزمات المنطقة

القاهرة ـ وكالات: انطلقت أمس أعمال الدورة العادية رقم 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة السلطنة وذلك برئاسة دولة الصومال. ويمثل السلطنة في اعمال الاجتماع وفد يترأسة سعادة السفير الدكتور على بن احمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدي مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومنها: تقرير الامين العام حول نشاط الامانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150 ـ 151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الـ (30) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري.

كما تضمن مشروع جدول أعمال وزراء الخارجية العرب “القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي”، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

إلى ذلك، استعرض وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات حول التضامن مع لبنان و تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن بالإضافة إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية.

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