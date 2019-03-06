القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي موقعًا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة فجر أمس. وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين على الأقل صوب موقع “بدر”، ثم عادت مجددا وأطلقت صاروخا ثالثا على ذات المكان. وأشار إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. وزعمت مصادر اسرائيلية أن القصف جاء ردا على سقوط بالون متفجر قرب منزل في “أشكول” مما أدى لانفجاره ووقوع أضرار في المكان.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وافادت مصادر فلسطينية بأن قوة للاحتلال اعتقلت الشاب سعيد الشريدة من منزله في مدينة نابلس. كما اعتقلت الشاب ليث المصري من منزله داخل منطقة واد معالي في مدينة بيت لحم. فيما جرى اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث داهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا. واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر نادر عمر أبو عادي من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله. وداهمت قوة للاحتلال برفقة كلاب بوليسية بلدة عناتا شمال شرق القدس، واقتحمت منزل معتصم اليمني ونصبت حاجزا لتفتيش المركبات وسط بالبلدة. واطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة المحيطة بمستوطنة “كرني شمرون” قرب بلدة عزون شرق قلقيلية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مخيم جنين، بعد استدعائه لمعسكر سالم الإسرائيلي غرب المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان إسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة في غزة .. وحملة مداهمات بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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