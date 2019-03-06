برلين: طرد السفير الألماني في فنزويلا قرار غير مفهوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
ندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، بقرار فنزويلا الخاص بطرد السفير الألماني في كراكاس، معتبرا أنه "يفاقم الوضع".
وقال ماس، في بيان مقتضب، "إنه قرار غير مفهوم، يفاقم الوضع ولا يسهم في التهدئة".
والسفير دانيال كرينر كان بين السفراء الغربيين الذين استقبلوا المعارض خوان جوايدو، الإثنين الماضي، لدى عودته إلى كراكاس.
وفي أول رد فعل رسمي، قالت حكومة فنزويلا، إنها ستطرد السفير الألماني دانيل مارتين كرينر بسبب تدخله في شؤون البلاد، وأمهلته 48 ساعة للمغادرة.
وأضافت الحكومة في بيان: "تعد فنزويلا أنه من غير المقبول أن يقوم دبلوماسي أجنبي بدور عام على أراضيها أقرب لدور زعيم سياسي موالٍ للأجندة التآمرية للقطاعات المتطرفة بالمعارضة الفنزويلية".
يذكر أن زعيم المعارضة خوان جوايدو وصل إلى مطار كراكاس عائدا من جولة شملت كولومبيا ثم البرازيل وباراجواي رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، فيما حذرت واشنطن من تعرضه لأي تهديد، مؤكدة أنها سترد سريعا على أي "تهديد" يتعرض له جوايدو.
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