رئيس وزراء فرنسا: لا نريد ممارسة أي تدخل بالجزائر

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الأربعاء، إن فرنسا ليست "غير مبالية" إزاء الوضع في الجزائر، لكنها لا تريد "ممارسة أي تدخل".



وأضاف فيليب -في مقابلة تلفزيونية- أن "الجزائر بلد ذات سيادة، وبالتالي فإنه يعود للجزائريين وحدهم أمر اتخاذ القرارات بشأن مستقبلهم".



تصريحات رئيس الوزراء سبقتها تصريحات لوزير الخارجية جان إيف لودريان الذي أكد أن الحكومة الفرنسية تتابع العملية الانتخابية في الجزائر باهتمام بالغ.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن الجزائر بلد ذو سيادة، والأمر يرجع للجزائريين في اختيار زعمائهم وتحديد مستقبلهم.





وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة استقرار الجزائر، لأنها تعد أمرا حيويا، وما يحدث هناك يتردد صداه في فرنسا.



وأصدرت فرنسا موقفها من الترشح الرسمي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، معتبرة ذلك "شأناً داخلياً يخص الجزائريين"، معربة عن أملها في أن "تتم في ظروف جيدة".