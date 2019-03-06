مطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في دعم قطر للإرهاب بليبيا ومصر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالب نشطاء مصريون، المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، عبر تقديمها الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان الإرهابية في ليبيا.

وأكد النشطاء أن “دعم قطر للتنظيمات الإرهابية لم يقتصر على ليبيا فقط بل يمتد لمصر وغيرها من دول المنطقة، وهو ما يعد خرقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والصادرة عام 2006، والتي تنص على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة”.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها، الأربعاء، وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: “إن مصر تواجه جماعات متطرفة منذ 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها، وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، وتواجه أيضاً مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع بالبلاد”.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهه تلك الجماعات، وانتهاكها لحقوق المواطنين في مصر وليبيا واليمن، داعياً المجتمع الدولي لدعم شرعية المؤسسات التي تواجه تلك الجماعات المتطرفة.