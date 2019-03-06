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الان تتابع رئيس وزراء فرنسا يعلق على “مظاهرات الجزائر” والان مع التفاصيل
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قال رئيس وزراء فرنسا، إن باريس ليست “غير مبالية” بما يحدث في الجزائر لكنها لا نتدخل بشؤونها”.
جاء ذلك في تعليقات على تظاهرات في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة لولاية جديدة.
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