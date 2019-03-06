رئيس وزراء فرنسا يعلق على “مظاهرات الجزائر”

قال رئيس وزراء فرنسا، إن باريس ليست “غير مبالية” بما يحدث في الجزائر لكنها لا نتدخل بشؤونها”.

جاء ذلك في تعليقات على تظاهرات في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة لولاية جديدة.