الخارجية الأمريكية تعلق على استنفار حركة النجباء الإرهابية في العراق

علقت وزارة الخارجية الامريكية على استنفار ما يسمى حركة النجباء الشيعية في العراق بعدما صنفتها امريكا بقائمة الإرهاب.

وقال فريق التواصل التابع للخارجية الامريكية "اذرع النظام الإيراني في العراق تستنفر دفاعا عن حركة النجباء بعد ان صنفتها الولايات المتحدة حركة إرهابية".

وأضافت: تعمل المليشيات التي تدين بالولاء إلى إيران ومرشد النظام خامنئي على زعزعة الاستقرار في العراق وسوريا، وعموم منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الحساب: صنفت وزارة الخزانة الأميركية حركة النجباء العراقية وزعيمها أكرم الكعبي على قائمة الإرهاب الدولي.

وتابعت: انبثقت الحركة عن مليشيا عصائب أهل الحق، وتتلقى دعما عسكريا وماديا من النظام الإيراني، كما انها ارسلت مقاتلين إلى سوريا، تنفيذا للاجندة الإيرانية في زعزعة استقرار المنطقة.

وكانت الخارجية الامريكية تشير إلى خبر في قناة العربية، أفاد أن عصائب أهل الحق صعدت في بيانها من لهجة التهديد واعتبرت القرار الأميركي "لن يزيد" من وصفتهم بـ"المقاومة"إلا"إصرارًا وعزمًا وقوة على مواجهة الظلم والطغيان والدفاع عن العدل والمستضعفين والتصدي لكل من يريد المساس بأرض العراق"، على حد زعمها.

وتصف المنظمات التي تدعمها إيران في المنطقة نفسها "المقاومة" حيث تعتبر أذرع النظام الإيراني لتطبيق سياساته التي يصفها المجتمع الدولي بـ"التوسعية".

وتسعى الولايات المتحدة لتقويض تحرك إيران في المنطقة الذي تعتبره "مزعزعًا للاستقرار". ومن هذا المنطلق، تقوم واشنطن بفرض عقوبات على أشخاص وحركات مرتبطين بتنفيذ أجندة طهران.