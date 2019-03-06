الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لتوطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي السعودية

أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد سليمان الراجحي، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم لتوطين 50 ألف وظيفة، وتأهيل وتوظيف 3000 يتيم ويتيمة، وتطوير مهارات 70 ألف مواطن في قطاع الأغذية.

وقال وزير العمل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه استمرارًا للشراكات الهادفة لدعم توطين الفرص الوظيفية، وقّعت الوزارة وبدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية وجمعية المطاعم والمقاهي (قوت)؛ بهدف توطين 50 ألف وظيفة، وتأهيل وتوظيف 3000 يتيم ويتيمة، وتطوير مهارات 70 ألف مواطن في قطاع الأغذية.

يذكر أن المقام السامي الكريم، وافق يوم التاسع من فبراير الحالي، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهرًا، وسيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.

من جانبه، رفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية.

كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

كما تتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرًا للاستفادة من دعم المبادرة.

وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص؛ حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.