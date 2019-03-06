موقع سويسري يكشف عن الوضع الصحي الراهن للرئيس الجزائري

كشفت مواقع إخبارية سويسرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة؛ بشأن الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويخضع حاليًا للعلاج في أحد مستشفيات جنيف.

وقال موقع «تريبون دي جنيف»، السويسري، نقلًا عن مصادر بالمستشفى الجامعي بجنيف، إن صحة بوتفليقة «هشة»، ويعاني أمراضًا عصبية وتنفسية، مشيرًا إلى أن حالته تتطلب رعاية مستمرة.

وكشف المصدر عن أن حياة الرئيس الجزائري تبقى «تحت تهديد مستمر»، بعد تدهور جهازه التنفسي بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن بوتفليقة سيحتاج إلى رعاية دائمة؛ رغم أنه قد يغادر المستشفى حينما تتثنى الفرصة.

وعزت المصادر الطبية تدهور حالة بوتفليقة، إلى عمره المتقدم والجلطة الدماغية، التي أصابته قبل سنوات، ما انعكس بقوة على وظائفه الحيوية وجهازه العصبي.

وفي سياق متصل، تحدث الطبيب الجزائري حوراسين بوراوي- لوسائل إعلام سويسرية- قائلاً: «بالنظر لآخر المشاهد التي ظهر فيها بوتفليقة، يبدو أنه يعاني اضطرابات ذهنية وحركية». وأضاف: «حالته الحالية تحول دون ممارسته عددًا من الوظائف العادية».

وكشف موقع «تريبون دو جنيف»، عن أن بوتفليقة يتواجد بالطابق الثامن للمستشفى الجامعي؛ وسط حراسة أمنية مشددة، مضيفًا أنه تم حجز كل الغرف المجاورة، من أجل فرض السرية التامة على الرئيس».

ويخضع بوتفليقة لعناية طبية فائقة، بإشراف فريق طبي مكوّن من أطباء جزائريين وسويسريين، من بينهم أطباء متخصصون في القلب والتخدير.

ويأتي هذا التقرير؛ ليزيد الغموض بشأن صحة الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، وكان قد تعرض لجلطة دماغية عام 2013 أضعفته بشدة، ولم يظهر إلى العلن إلا نادرًا منذ ذلك الحين.

يُذكر أن عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن رسميًا الأحد الماضي، على لسان مدير حملته الانتخابية عبدالغني زعلان، خوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية لولاية خامسة، في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل.

وتعهد الرئيس الجزائري بإجراء انتخابات مبكرة، خلال عام واحد في حال إعادة انتخابه، مؤكدًا أنه لن يترشح في تلك الانتخابات.

وجاء في رسالة ترشّح بوتفليقة للانتخابات، التي تلاها عبدالغني زعلان، ونقلها التليفزيون الجزائري، أنه يتعهد «بمراجعة القانون الانتخابي، وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات، وتنفيذ سياسات عاجلة؛ لإعادة توزيع الثروة الوطنية وإنهاء التهميش».

وتعهد بوتفليقة، أيضًا، بتعديل الدستور حال انتخابه عبر استفتاء شعبي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية، وجاء في رسالة ترشحه «إن الدستور الجديد سيكرس ميلاد جمهورية جزائرية جديدة».