بالفيديو.. سائق سيارة أجرة تركي يبتز سعوديين ويطالبهم بمبلغ خيالي

اعتدت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، على سياح سعوديين بميدان تقسيم في أسطنبول، وذلك بعد رفضهم الخضوع لابتزاز سائق التاكسي الذي طلب أجرة أكثر مما يستحق.

وفي حادثة مشابهة في الـ22 من يونيو، العام المنصرم اعتدى مجموعة من سائقي سيارات الأجرة على عدد من السياح السعوديين قرب ميدان تقسيم وسط إسطنبول، بعد اعتراضهم على ارتفاع الأجرة التي بالغ فيها السائق التركي بشكل كبير.

وقالت صحيفة «الديلي نيوز» البريطانية، استقل سياح سعوديون سيارة أجرة من مطار إسطنبول باتجاه فندقهم بحي تاليمهاني، قرب ميدان تقسيم، فطالبهم سائق التاكس بأجرة مبالغ فيها، فتصاعد الجدال بين السائق والسياح، وظهرت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، ليشاركوا زميلهم الاعتداء على السياح السعوديين.

يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة في إسطنبول إبريل الماضي بسجن سائق سيارة أجرة 3 أشهر، لتحايله على سياح سعوديين، كانوا في طريقهم إلى المطار للعودة إلى بلادهم، إذ عمد السائق لإطالة الوقت للحصول على سعر أعلى، ما تسبب في تفويت الرحلة عليهم، قبل أن يقبض عليه بتهمة «محاولة الاحتيال».